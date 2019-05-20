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Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleceği olarak görülen Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi... Geçtiğimiz aylarda Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattığının iddia edilmesi sonrası çift, mutluluk pozları vermeye devam ediyor. İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton ailesiyle birlikte ilk defa resmi etkinlik olmadan objektiflere yansıdı.

20.05.2019 11:09 - Son Güncelleme: 20.05.2019 11:19
Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

İngiliz Kraliyeti'nin en gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ı ilk kez böyle göreceksiniz.

Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton ailesiyle birlikte ilk defa resmi etkinlik olmadan görüntülendi.

Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

İngiltere'de her bölgeden çeşitli bahçelerde yetiştirilen çiçeklerin sergilendiği dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için Cambridge Düşesi Kate Middleton da çevreci bir bahçe tasarlamıştı.

Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

Cambridge Düşesi'nin 'Back to Nature' adını verdiği bahçede ailesiyle birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...

İlk kez resmi etkinlik olmadan bu şekilde görüntülenen İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri doğal halleriyle dikkat çekti.

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