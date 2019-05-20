Kate Middleton ile Prens William ilk kez böyle görüntülendi! Aldatma iddiaları sonrası...
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleceği olarak görülen Kate Middleton ve Prens William ilk kez böyle görüntülendi... Geçtiğimiz aylarda Prens William'ın Kate Middleton'ı aldattığının iddia edilmesi sonrası çift, mutluluk pozları vermeye devam ediyor. İngiltere'deki dünyanın en büyük çiçek gösterisi Chelsea Flower Show için kendi tasarladığı bahçeyi tanıtan Cambridge Düşesi Kate Middleton ailesiyle birlikte ilk defa resmi etkinlik olmadan objektiflere yansıdı.
20.05.2019 11:09
- Son Güncelleme: 20.05.2019 11:19
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