Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

Çocukların oynadığı oyunlar bazen küçük bir oyun olmaktan çıkıyor. Tıpkı Malezya'da yaşanan bu olay gibi. İki çocuktan biri, diğerini çamaşır makinasına atınca olanlar oldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

28 Aralık 2018 Cuma, 14:07:57 Güncelleme: 14:16:43
Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

Malezya'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayın görüntüleri büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü anları gözler önüne serdi. Bozuk parayla çalışan çamaşır ve kurutma makinelerinin olduğu yerde bulunan iki çocuk kendi arasında oynarken beklenmedik olay yaşandı.

Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

KAPAĞINI AÇMAYI BAŞARAMADI

Oyun olsun diye küçük kardeşini kurutma makinesinin içine kapatan çocuk, kapağı açmak istediğinde başaramadı ve olay bu andan sonra korkuya dönüştü. Kapanan kapı kendiliğinden kilitlendi ve çocuğun çabası yeterli olmayınca etrafta bulunanlar çocuğun yardımına koştu.

Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

Annenin ve orada olayı görenlerin yardımının da yeterli olmadığı çabada makinenin kapağı bir türlü açılmadı. Panik halinde kapağı açmaya çalışan kalabalık başarılı olamayınca çareyi kapağı çekmekte buldu. Birçok kişinini aynı anda güç uygulamasıyla makinenin kapağı yerinden söküldü ve içerideki çocuk kurtarıldı.

Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

KÜÇÜK ÇOCUĞUN HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİNİN OLMADIĞI AÇIKLANDI

Aile, bu durumun nasıl olduğunu anlamak için olayın görüntülerini izlediğinde şaşkına döndü.

Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...
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