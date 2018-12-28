Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...

Çocukların oynadığı oyunlar bazen küçük bir oyun olmaktan çıkıyor. Tıpkı Malezya'da yaşanan bu olay gibi. İki çocuktan biri, diğerini çamaşır makinasına atınca olanlar oldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

28 Aralık 2018 Cuma, 14:07:57 Güncelleme: 14:16:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





