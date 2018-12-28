Kardeşini çamaşır makinesinin içine attı! Sonrası korkunç...
Çocukların oynadığı oyunlar bazen küçük bir oyun olmaktan çıkıyor. Tıpkı Malezya'da yaşanan bu olay gibi. İki çocuktan biri, diğerini çamaşır makinasına atınca olanlar oldu. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
28 Aralık 2018 Cuma, 14:07:57 Güncelleme: 14:16:43
Annenin ve orada olayı görenlerin yardımının da yeterli olmadığı çabada makinenin kapağı bir türlü açılmadı. Panik halinde kapağı açmaya çalışan kalabalık başarılı olamayınca çareyi kapağı çekmekte buldu. Birçok kişinini aynı anda güç uygulamasıyla makinenin kapağı yerinden söküldü ve içerideki çocuk kurtarıldı.
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