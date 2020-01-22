Karavanda tecavüz dehşeti yaşandı! Türk Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin elinden zor kurtuldu

Karavanda tecavüz dehşeti yaşandı! Türk Duygu Keskin ve eşi tecavüzcü çetenin elinden zor kurtuldu. Korkunç olay Hindistan'da Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy'nin başına geldi. Karavanlarıyla dünyayı gezen Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy Hindistan'da tecavüzcü bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradı. Genç çift yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı: "Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bu güne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."

22.01.2020 09:38 - Son Güncelleme: 22.01.2020 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





