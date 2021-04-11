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Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırına 100 bin asker, binlerce tank ve füze savunma sistemleri yığan Rusya küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek'in ateş açtığını duyurdu.

11.04.2021 08:57 - Son Güncelleme: 11.04.2021 09:04
Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

ABD'nin İstanbul Boğazı'ndan savaş gemilerini Karadeniz'e göndereceğini duyurmasıyla gerilim hiç olmadığı kadar zirveye tırmandı, Rusya büyük çaplı bir savaştan korkulduğunu resmen açıkladı.

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Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Mart ayı sonunda Rus yanlısı ayrılıkçıların ordu birliklerine saldırması ve dört askeri öldürmesiyle bozulan ateşkes, Karadeniz'i ateş çemberine çevirdi.

Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

Rusya lideri Vladimir Putin, 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemlerini Ukrayna sınırına yığdı. Hazar Denizi'ndeki savaş gemileri de Karadeniz'e geçerek Kırım'daki filoya katıldı.

Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

Kiev yönetiminin yanında yer alan ABD ise, resmi destek açıklamalarının ardından ilk somut adımı atarak iki savaş gemisinin gelecek hafta Karadeniz'e geçeceğini Türkiye'ye bildirdi. 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.

Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye'ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.