Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırına 100 bin asker, binlerce tank ve füze savunma sistemleri yığan Rusya küçük füze gemileri Graivoron ve Vyshny Volochek'in ateş açtığını duyurdu.
Kiev yönetiminin yanında yer alan ABD ise, resmi destek açıklamalarının ardından ilk somut adımı atarak iki savaş gemisinin gelecek hafta Karadeniz'e geçeceğini Türkiye'ye bildirdi. 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi hükümleri gereği, ABD'nin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermeden 15 gün önce Türkiye'ye bildirimde bulunması gerekiyor.
ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye'ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.