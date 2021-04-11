Karadeniz'de savaşa ramak kaldı! Rus savaş gemileri ateş açtı! 100 bin asker, binlerce tank, füze savunma sistemleri...

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi planlandığı haberleri Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Karadeniz sularına sınırı olmayan devletlerin bölgede artan hareketliliğinden duydukları endişeyi ifade etti. Interfax haber ajansına göre Gruşko, Karadeniz'de savaş gemilerinin tüm hamlelerinin Türkiye'ye Boğazlarda kontrol hakkı veren Montrö Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiğini hatırlattı.