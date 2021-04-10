Nükleer silah için çalışmalar yapan İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye aldı
ABD'nin yaptırımları nedeniyle zor yıllar geçiren bu yüzden ekonomik olarak Çin'den destek alan İran gerilimi artıracak bir adım attı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 10 kat daha fazla uranyum üretebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanması için talimat verdiğini açıkladı.
10.04.2021 23:41
- Son Güncelleme: 10.04.2021 23:46
Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi. Ruhani konuşmasında, "Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz" dedi.
"NÜKLEER FAALİYETLERİMİZ ASKERİ DEĞİL, BARIŞÇILDIR"
Nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu vurgulayan Ruhani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) bağlı oldukları belirterek, "Biz nükleer enerjiyi tıptan tarıma birçok alanda kullanmak istiyoruz. Nükleer faaliyetlerimiz askeri değil, barışçıldır" ifadesini kullandı.