Nükleer silah için çalışmalar yapan İran uranyum zenginleştirmek için yeni santrifüjlerini devreye aldı

Ruhani, diğer santrifüjlere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebilen 146 adet IR6 santrifüjlerinin Natanz nükleer tesislerinde üretimine başlanacağını söyledi. Ruhani konuşmasında, "Yeni nesil santrifüjler öncekilere göre 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirebiliyor. IR9 santrifüjlerini üretebilecek kapasiteye de sahibiz" dedi.