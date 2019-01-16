Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den "merhamet" istedi
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Çin'de tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen Kanadalı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin Büyükelçisine iletti.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 04:57:46 Güncelleme: 04:59:23
"Bunun insanlık dışı ve uygunsuz bir ceza olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Çin'in Ottawa Büyükelçisi ile görüştüm ve resmi merhamet talebimizi ilettim. Kanada'nın ölüm cezasının yanlış olduğuna inanmasına rağmen, ceza hukuku sisteminde ölüm cezası olan ülkelere seyahat eden Kanadalıların da bunun var olduğunun farkında olmaları gerekiyor."
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