Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den "merhamet" istedi

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Çin'de tutuklu bulunan ve idama mahkum edilen Kanadalı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin Büyükelçisine iletti.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 04:57:46 Güncelleme: 04:59:23
Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den merhamet istedi

Kanada, Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan önce 15 yıl hapse mahkum edilen daha sonra hakkında idam kararı verilen vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg için resmi merhamet talebinde bulundu.

Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den merhamet istedi

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Quebec eyaletindeki temasları sırasında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtta, Schellenberg için resmi merhamet talebini Çin'in Ottawa'daki büyükelçisine ilettiğini söyledi.

Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den merhamet istedi

'ÖLÜM CEZASI İNSANLIK DIŞI'
Bakan Freeland, Kanada'nın yıllardır ölüm cezasına karşı olduğunu ve bu konudaki konumunun tutarlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den merhamet istedi

"Bunun insanlık dışı ve uygunsuz bir ceza olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Çin'in Ottawa Büyükelçisi ile görüştüm ve resmi merhamet talebimizi ilettim. Kanada'nın ölüm cezasının yanlış olduğuna inanmasına rağmen, ceza hukuku sisteminde ölüm cezası olan ülkelere seyahat eden Kanadalıların da bunun var olduğunun farkında olmaları gerekiyor."

Kanada idama mahkum edilen vatandaşı için Çin’den merhamet istedi

Robert Lloyd Schellenberg, 2016 yılında Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 15 yıl hapse mahkum edildi.

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