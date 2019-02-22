Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)
Bu insanları gördüğünüzde halinize şükredeceksiniz... Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını harekete geçirdi. Kafasının üst kısmında bir şişkinlik çıkan Lisa, daha sonra bu şişkinliğin büyüdüğünü fark etti. Daha sonra hayatının en zor dönemlerini yaşayan Lisa, yaşadıklarını anlattı.
22.02.2019 14:31
- Son Güncelleme: 22.02.2019 14:33
Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"
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