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Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

Bu insanları gördüğünüzde halinize şükredeceksiniz... Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını harekete geçirdi. Kafasının üst kısmında bir şişkinlik çıkan Lisa, daha sonra bu şişkinliğin büyüdüğünü fark etti. Daha sonra hayatının en zor dönemlerini yaşayan Lisa, yaşadıklarını anlattı.

22.02.2019 14:31 - Son Güncelleme: 22.02.2019 14:33
Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

43 yaşındaki, bir çocuk annesi Lisa'nın cildinde bir şişlik meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kafasının arka kısmında beliren bu şişliği gergedan boynuzuna benzetiyordu.

Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

Beş yıldır nişanlı olan Lisa, yaklaşan evlilik nedeniyle bir müddet bekledi. Sonrasında fiziksel ve duygusal olarak yaşadığı zorlukları anlatmak için Dr. Lee'ye gitti. Bu cilt sorunundan kurtulmak istiyordu.

Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

Göz yaşlarına hakim olamayan Lisa yaşadıklarını anlattı: "Her gün büyüyordu. Bazen canımı acıtıyordu. Oldukça hassas bir halka vardı. Boynuza benziyordu. Özellikle de gergedanların boynuzu gibi, sertti. Kimsenin görmesini istemiyordum bu nedenle saçımın alt kısmına saklıyordum. Bu şişlik bana kendimi kötü hissettiriyordu. Kimin kafasında büyüyen ve boynuza benzeyen bir şişlik var ki?"

Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

Lisa, bu şişliğin kanser ile ilgili olabileceğini düşündü. Dr. Lee durumu açıklayarak Lisa'yı rahatlattı. Bu şişliğin, beyaz kan hücrelerinin sıkışmasından kaynaklanan cilt boynuzu olduğunu söyledi.

Kafasından boynuz çıkan kadın tıp dünyasını şoke etti (Dünyanın en ilginç hastalıkları)

Şişlik Lisa'nın beklediği kadar tehlikeli olmasa da, büyüklüğü doktoru alarma geçirdi. "Oldukça fazla uzamış bir tırnağa benziyordu. Daha önceleri de cilt boynuzu görmüştüm. Ama bu boyutta bir cilt boynuzunu ilk kez görüyorum."

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Bu fotoğraftakilerin bazıları gerçek insan değil! Dikkatlice bakın...