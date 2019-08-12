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Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek.

12.08.2019 17:21 - Son Güncelleme: 12.08.2019 17:24
Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Mısır Piramitleri'nin ardında yatan büyük gizem ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri günümüzde halen gizemini korumaktadır. İşte herkesi şaşırtacak ilginç bilgiler.

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

Dünyayı yıllarca böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

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