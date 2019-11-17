Jeff Bezos koltuğunu kaptırdı! İşte dünyanın en zengin ismi!
Yıllardır dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos koltuğunu kaptırdı. Bloomberg News'te yer alan habere göre, Amazon'un CEO'su Jeff Bezos son verilere göre dünyanın en zengini koltuğunu Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kaptırdı.
17.11.2019 12:37
- Son Güncelleme: 17.11.2019 12:45
Bloomberg News'ta yer alan habere göre Amazon'un CEO'su Jeff Bezos 2 yıl sonra 'dünyanın en zengini' unvanını kaptırdı.
Yeni unvanın sahibi ise Bezos'tan önce uzun yıllar zirveden inmeyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates...
Cuma günü ABD borsasının kapanması sonrası güncellenen Bloomberg Milyarderler İndeksi'nin son verilerine göre Bill Gates, servetini 110 milyar dolar'a (yaklaşık 631 milyar TL) çıkararak yeniden dünyanın en zengin insanı oldu.
Amazon'un CEO'su Jeff Bezos'un serveti ise 109 milyar dolar (yaklaşık 626 milyar TL) olarak belirlendi. Listede yer alan dünyanın en zenginleri listesi ise şöyle;
3. Bernard Arnault (Fransa)
Serveti: 103 milyar dolar