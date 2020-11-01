7 ay sonra ilk! Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
Son dakika haberleri... Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.
01.11.2020 20:58
- Son Güncelleme: 01.11.2020 20:58
Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Suudi Arabistan'a ulaştı. Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na geldi.
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