İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı... Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli. Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da, haklarında bu gerçek pek az bilinse de, dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi sonradan Müslüman oldu. İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

30.06.2019 20:00 - Son Güncelleme: 30.06.2019 20:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





