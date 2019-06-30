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İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı... Dünyaca ünlü şarkıcılar, mankenler, oyuncular... Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli. Din tercihlerini pek ön planda tutmasalar da, haklarında bu gerçek pek az bilinse de, dünyaca ünlü bu isimler Müslüman. Kimisi zaten Müslüman'dı, kimisi sonradan Müslüman oldu. İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri...

30.06.2019 20:00 - Son Güncelleme: 30.06.2019 20:15
İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Kimi şarkıcı, kimi manken, kimi de oyuncu! Hiç tahmin edemeyeceğiniz ünlüler aslında Müslüman kökenli... İşte dünyada en çok tanınan Müslüman ünlüler

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Son yıllarda yıldızı parlayan, en son Victoria Secret melekleri arasında yer alan dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in kökleri Orta Doğu ve Filistin'e kadar uzanıyor.

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Köklerini her daim dışa vurmaktan çekinmeyen Gigi Hadid'in babası Müslüman, annesi ise Hristiyan.

İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı
İşte Hollywood'un Müslüman ünlüleri! Müslüman olma hikayesini böyle açıkladı

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor.

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