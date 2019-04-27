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İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler

Ekonomi ve siyaset alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile belki de yoktur! Birçok etkili ismi istediği gibi kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Peki Rothschild ailesinin dünyayı yönettikleri söylentileri doğru mu? Rothschild ailesi gerçekte ne kadar güçlü? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ve bilinmeyenleri...

27.04.2019 20:00 - Son Güncelleme: 27.04.2019 20:11
İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild ailesi...

1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild ailesi...

Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild ailesi...

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild ailesi...

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu.

İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild ailesi...

Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.

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