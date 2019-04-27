İşte bilinmeyen yönleriyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler

Ekonomi ve siyaset alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile belki de yoktur! Birçok etkili ismi istediği gibi kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Peki Rothschild ailesinin dünyayı yönettikleri söylentileri doğru mu? Rothschild ailesi gerçekte ne kadar güçlü? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ve bilinmeyenleri...

27.04.2019 20:00 - Son Güncelleme: 27.04.2019 20:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





