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İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Uluslararası finans alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur! Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Peki dünyayı yönettikleri söylentileri doğru mu? Rothschild ailesi gerçekte ne kadar güçlü? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ve bilinmeyenleri...

24.02.2019 19:44 - Son Güncelleme: 24.02.2019 19:52
İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu.

İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.

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