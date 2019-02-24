İşte bilinmeyen birçok yönüyle tarihin en gizemli ailesi Rothschild'ler...

Uluslararası finans alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur! Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Peki dünyayı yönettikleri söylentileri doğru mu? Rothschild ailesi gerçekte ne kadar güçlü? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ve bilinmeyenleri...

24.02.2019 19:44 - Son Güncelleme: 24.02.2019 19:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





