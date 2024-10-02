İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olan Türk vatandaşlarının hangi ülkelere girişi yasak?

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında gerilim artıyor. Karşılıklı olarak gönderilen füzeler ve kara harekatı sonrası arama motorlarında bazı konular merak edilmeye başlandı. Özellikle vizeler hakkında Türk vatandaşları da bazı detayları merak ediyor.

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Konu hakkında son olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2010'da yapmış olduğu "Pasaportlarında İsrail Vizesi veya Giriş-Çıkış Damglarıyla Seyahat Edecek Olan Vatandaşlarımıza Duyuru" bulunuyor.