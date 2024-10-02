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İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olan Türk vatandaşlarının hangi ülkelere girişi yasak?

Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeler bölgedeki tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor. İşgalci İsrail, Lübnan'a yönelik kara operasyonu başlatırken İran ise Tel Aviv'i hedef alan bir balistik füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Tel Aviv başta olmak üzere birçok kentte hava saldırısı sirenleri çaldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İsrail hakkında bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Bunlardan biri de vizelerle ilgili. Peki, İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olanların hangi ülkelere girişi yasak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:36 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 07:37
İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olan Türk vatandaşlarının hangi ülkelere girişi yasak?

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında gerilim artıyor. Karşılıklı olarak gönderilen füzeler ve kara harekatı sonrası arama motorlarında bazı konular merak edilmeye başlandı. Özellikle vizeler hakkında Türk vatandaşları da bazı detayları merak ediyor.

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olan Türk vatandaşlarının hangi ülkelere girişi yasak?

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez?

Konu hakkında son olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın 2010'da yapmış olduğu "Pasaportlarında İsrail Vizesi veya Giriş-Çıkış Damglarıyla Seyahat Edecek Olan Vatandaşlarımıza Duyuru" bulunuyor.

İsrail vizesi olanlar hangi ülkelere giremez? Pasaportunda İsrail damgası olan Türk vatandaşlarının hangi ülkelere girişi yasak?

İşte maddeler halinde yer alan o açıklama;

Pasaportlarında İsrail Vizesi veya Giriş-Çıkış Damgalarıyla Seyahat Edecek Olan Vatandaşlarımıza Duyuru - 19.08.2010

"1. Pasaportlarında İsrail vizesi veya İsrail'e giriş-çıkış damgalarıyla seyahat eden yabancıların İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen'e girmelerine izin verilmemektedir.

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