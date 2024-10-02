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İran'dan İsrail'e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv'de büyük füze çukuru oluştu

İsrail, Lübnan'da kara saldırısı başlatırken İran, balistik füzelerle Tel Aviv'i hedef aldı. İran'dan, İsrail'e atılan füzelerin bir kısmı İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düştü. Tel Aviv'in kuzeyindeki Herzliya kentine düşen füze bölgedeki araçlarda maddi hasara yol açtı. Füze düşen bölgede büyük bir çukur oluştu.

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Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 02:27 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 02:51
İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu

Çağrı cihazlı suikastların ardından Lübnan'a günlerdir hava saldırısı düzenleyen İsrail pazartesi günü topçu atışlarına başladı ve Lübnan'a yönelik kara saldırısının başladığını bildirdi.

İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu

İsrail ordusu, İran'ın İsrail'e 200'den fazla balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı.

İran’dan İsrail’e misilleme saldırısı! Başkent Tel Aviv’de büyük füze çukuru oluştu

İran'dan yapılan açıklamada saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

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