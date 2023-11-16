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İsrail ordusunun Hamas bahanesiyle Şifa Hastanesi'ne girip sergilediği tiyatro basında eleştirildi: Hayal kırıklığı, buharlaşıp yok mu oldular?

Gazze'de 41 gündür katliam yapan katil İsrail'in Hamas'ı bahane ederek Şifa Hastanesi'ne girip paslı silahları ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması büyük eleştirilere neden oldu. İsrail'in sağcı Jerusalem Post gazetesi de Şifa Hastanesi'ndeki baskında İsrail ordusunun vardığı sonucu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Gazetenin internet sayfasındaki haberde, "İsrail ordu istihbaratının, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı düzenleyen Hamas mensuplarından 200'nün Şifa Hastanesi'nde bulunduğunu söylemişti. Bu 200 Hamas kuvveti buharlaşıp yok mu oldu?" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 09:54 Güncelleme 16 Kasım 2023, 10:28
İsrail ordusunun Hamas bahanesiyle Şifa Hastanesi’ne girip sergilediği tiyatro basında eleştirildi: Hayal kırıklığı, buharlaşıp yok mu oldular? 1

İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne dün gece saatlerinde düzenlediği baskının üzerinden 17 saat geçtikten sonra iddiasına kanıt olarak sunduğu görüntüler istediği sonucu vermedi.

Şifa Hastanesi'nin çevresini ve avlusunu tanklarla kuşatıp hastaneyi dış dünyaya tamamen kapalı tutan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Şifa Hastanesi'nin MR (manyetik rezonans görüntüleme) bölümünde "silahlar ve elektronik cihazlar" ele geçirildiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun Hamas bahanesiyle Şifa Hastanesi’ne girip sergilediği tiyatro basında eleştirildi: Hayal kırıklığı, buharlaşıp yok mu oldular? 2

Ordunun paylaştığı görüntülerde, Hamas'a ait olduğu ileri sürülen, bir bilgisayar, yarım kasa hurma, kitap gibi malzemeler ile çoğu paslı yaklaşık on kalaşnikof tüfek, yelek ve el bombası yer alıyor.

İsrail ordusunun Hamas bahanesiyle Şifa Hastanesi’ne girip sergilediği tiyatro basında eleştirildi: Hayal kırıklığı, buharlaşıp yok mu oldular? 3

Bununla birlikte görüntülerde, hastanenin, Hamas'ın karargahı olduğuna işaret edebilecek, tünel veya gizli geçit gibi sabit unsurlar ya da İsrailli esirlere dair herhangi bir kanıt sunulmadı.

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