Fransa'da skandal! AFP "yeterince İsrail yanlısı" yayın politikası izlemediği için Senato'ya çağrıldı!

Son dakika haberleri… Katliamcı İsrail, 41 gündür Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Kadın-çocuk demeden binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'in en büyük destekçileri arasında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa yer alıyor. İsrail'in tüm insanlık dışı muamelerini savunup, saldırılarına kılıf bile buluyorlar. Batı medyasında da İsrail hakimiyeti mevcut. İsrail aleyhinde yayın yapan kuruluşların sayısı çok az. Özellikle İsrail'in yanında olan ülkelerin medya kuruluşları baskı altına alınmaya başlandı. Gelen son dakika haberine göre Fransız haber ajansı AFP, "Yeterince İsrail yanlısı" yayın politikası izlemediği için Senato'ya çağrıldı.
Fransız haber ajansı AFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "yeterince İsrail yanlısı" bir yayın politikası izlemediği için kamuoyu ve siyasilerin baskısı altında kaldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries, yeterince "İsrail yanlısı" bulunmayan yayın politikalarına ilişkin ifade vermek üzere Senato'ya çağırıldı.
Fries, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana "Hamas teröristtir" demek yerine "Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor" dediği için ajansın, "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlandığını söyledi.
Bu tarz suçlamaların "ciddi ve alçakça" olduğunu vurgulayan Fries, AFP'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bağımsız" yayıncılığının "taraflı" değerlendirilemeyeceğini savundu.
Hafta sonunda Le Monde'a verdiği röportajda Fries, AFP'nin Fransız kamuoyunda "Fransa-Filistin Ajansı" gibi resmedilmesine ilişkin, kamuoyuna değil medyaya ve müşterilerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını hatırlattı.
Haberlerinde "antisemitik, Yahudi, İslamcı" gibi ifadelere yer vermekten kaçınan AFP, 7 Ekim'den bu yana Ulusal Meclis ve Senato'da sağcı ve cumhuriyetçi siyasilerin ağır eleştirilerine maruz kalıyor.