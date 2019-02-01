İslam düşmanı Nike'tan büyük skandal! Yeni ayakkabının altına Allah yazdı

Amerikan spor giyim markası Nike büyük bir skandala imza attı. Daha önce 1997'de İslam'ı hedef alan Nike, bir kez daha aynı şeyi yaptı. Nike, yeni Air Max serisinin altına Arapça 'Allah' yazdı. Nike'ın bu skandalı büyük tepkilere neden oldu...

01.02.2019 14:49 - Son Güncelleme: 01.02.2019 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





