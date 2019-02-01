İslam düşmanı Nike'tan büyük skandal! Yeni ayakkabının altına Allah yazdı
Amerikan spor giyim markası Nike büyük bir skandala imza attı. Daha önce 1997'de İslam'ı hedef alan Nike, bir kez daha aynı şeyi yaptı. Nike, yeni Air Max serisinin altına Arapça 'Allah' yazdı. Nike'ın bu skandalı büyük tepkilere neden oldu...
01.02.2019 14:49
- Son Güncelleme: 01.02.2019 14:51
Nike'ın Müslümanları hedef alan skandalı ortaya çıktı. Yeni seri Air Max'in altına 'Allah' yazıldı.
"Change.org" adlı internet sitesinde başlatılan kampanyada Nike'ın yeni Air Max serisinin altına yerleştirdiği logolarda Arapça "Allah" yazısını andıran simgeler olduğuna dikkat çekildi.
Nike'a söz konusu seriyi piyasadan çekme ve satılan ürünleri geri çağırma çağrısı yapılan kampanyada yaklaşık 14 bin imza toplandı.