İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜZE VE TARİHİ MEKANLAR ZİYARETE KAPATILDI

İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanların ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.