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İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan İranlı bir hemşirenin görüntüsü dünyayı şoke etti. İşte İran'dan son dakika koronavirüs haberleri...

10.03.2020 23:23 - Son Güncelleme: 10.03.2020 23:23
İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.

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İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

Toplam vaka sayısının 881 artarak 8 bin 42'ye ulaştığını kaydeden Cihanpur, 2 bin 731 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAĞLIK PERSONELİ "GÖREV ŞEHİDİ" SAYILACAK
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti.

İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

Hamaney'in onayıyla Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybeden doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline "görev şehidi" unvanı verilecek.

İran'da çok sayıda sağlık personeli de Kovid-19'la mücadele sırasında yaşamını yitirmişti.

İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı

İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE MÜZE VE TARİHİ MEKANLAR ZİYARETE KAPATILDI
İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanların ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

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