İran'dan gelen son dakika koronavirüs görüntüsü herkesi şoke etti! İranlı hemşire hüngür hüngür ağladı
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan İranlı bir hemşirenin görüntüsü dünyayı şoke etti. İşte İran'dan son dakika koronavirüs haberleri...
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 54 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü sayısının 291'e çıktığını belirtti.
İRAN'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLEN SAĞLIK PERSONELİ "GÖREV ŞEHİDİ" SAYILACAK
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personelinin "görev şehidi" sayılacağı duyuruldu.
İran devlet televizyonunun haberine göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin Kovid-19'la mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin "şehit" kabul edilmesine dair önerisini kabul etti.