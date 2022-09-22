İran’daki Mahsa Amini protestoları giderek şiddetleniyor! Arkasında CIA mı var? Ölü sayısı giderek artıyor...

İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz" dedi.