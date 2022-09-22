İran'daki Mahsa Amini protestoları giderek şiddetleniyor! Arkasında CIA mı var? Ölü sayısı giderek artıyor...
Son dakika haberi | İran'da geçtiğimiz gün başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar giderek büyüyor. Eylemler sonucu şu ana kadar 400'den fazla kişi yaralanırken, 8 kişi ise hayatını kaybetti. Protestoların giderek şiddetlenmesi "Arkasında kim var?" sorusunun sorulmasına da neden oldu. Özellikle dünya genelinde yaşanan "enerji krizi" sonrası İran'da ayaklanma çıkması zamanlama açısından da dikkat çekti. 1953'teki ayaklanmanın arkasında bulunan CIA ve İngiliz İstihbaratı'nın bu protestoların yayılmasında da etkili olduğu iddia edildi. İşte İran'da devam eden protestolarla ilgili son gelişmeler...
Bazı kentlerde gösterici kadınlar başörtülerini yaktı. Sosyal medyada da tepkiler dile getirilirken, bazı kadınlar protesto amacıyla saçlarını kesti. Bazı bölgelerde uzun süreli internet kesintileri yaşandı. İran İletişim Bakanlığı kesintilerin "güvenlik gerekçesiyle" yaşandığını açıkladı.
İRANLI KADINLAR SAÇLARINI KESTİ
İran'da Mahsa Amini'nin ölümü, İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Başkonsolosluk önünde toplanan kadınlar, Amini için dünya genelinde yapılan eylemlere destek vererek saçlarını kesti.
İranlı kadınlar adına konuşan Pita Seperniyan, "10 senedir ben Türkiye'de tek başıma yaşıyorum. Neden kendi toprağımdan uzağım? Çünkü bize hak vermiyorlar. Bizim seçimimiz yok. Her şeyimize karışıyorlar. Bu konsolosluğa bile örtüsüz giremiyoruz" dedi.