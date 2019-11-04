İran’da ABD Büyükelçiliği'nin işgalinin 40. yıl dönümü kutlandı

ABD halkı ile sorunları olmadığını söyleyen Fatıma Hüseyni ise ABD yönetimine karşı olduklarını belirterek, "Bugün burada ABD karşısında devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için bulunuyoruz. Dini liderimizin söylediği gibi ABD hiçbir yanlış yapamaz. Biz İran milleti olarak ABD'nin ülkemizde karışıklık çıkartmasına ve ekonomik baskı ve yaptırımlarla yıpratmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



