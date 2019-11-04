Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Herkes İstanbul sanıyor ama gerçek bambaşka

Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından çekilen fotoğraflar, dünyaya bambaşka bir gözle bakmamızı sağlıyor. O fotoğrafların arasındaki bir kareyi ise herkes İstanbul sanıyor ama gerçek çok başka... Bu ülkenin İstanbul ile pek çok benzerlikleri var. Bunlardan en önemlisi ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi karaları birbirine bağlayan köprüsünün olması. Bir diğer benzerlik ise İstanbul gibi tepeler üzerine kurulmuş ve tam 47 tepesi var. İstiklal Caddesi'nde bulunan tramvayın bir benzeri de şehre nostaljik bir hava katıyor. Türklerin çok sevdiği bu şehri bakalım tahmin edebilecek misiniz? İşte yanıtı...

04.11.2019 14:31 - Son Güncelleme: 04.11.2019 14:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





