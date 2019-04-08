İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı. Yaşanan gelişmelerden sonra gözler iki ülkenin askeri güçlerine çevrildi! Peki İran ve ABD ordusu ne kadar güçlü? Dünya askeri güç sıralamasında İran ve ABD hangisi kaçıncı sırada? İşte dünya askeri güç sıralaması...

08.04.2019 21:10 - Son Güncelleme: 08.04.2019 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





