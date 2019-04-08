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İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu yabancı terör örgütleri listesine dahil etmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten karşı hamle geldi. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı. Yaşanan gelişmelerden sonra gözler iki ülkenin askeri güçlerine çevrildi! Peki İran ve ABD ordusu ne kadar güçlü? Dünya askeri güç sıralamasında İran ve ABD hangisi kaçıncı sırada? İşte dünya askeri güç sıralaması...

08.04.2019 21:10 - Son Güncelleme: 08.04.2019 21:14
İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

Amerika Birleşik Devletleri, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütleri listesine eklediğini açıkladı. Öte yandan ABD'nin devrim muhafızlarına terör örgütü listesine almasına İran'dan misilleme... İki ülke arasındaki askeri kriz sonrası gözler İran ve ABD'nin askeri güçlerine çevrildi.

PEKİ HANGİ ÜLKE NE KADAR GÜÇLÜ?

İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

İŞTE ÜLKELERİN ASKERİ GÜÇ SIRALAMALARI

60-Birleşik Arap Emirlikleri

İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

59-Irak

İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

58- Azerbaycan

İran ve ABD arasında dünyayı sarsan gelişme! Hangi ülkenin ordusu ne kadar güçlü?

57- Bangladeş

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