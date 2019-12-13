İngiltere'nin yeni Başbakan'ı 'Çankırılı' Boris Johnson'ın soy ağacı! Dedesi Ali Kemal...
İngiltere'nin yeni Başbakanı eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson oldu. Yeni Başbakan Boris Johnson bir anda çok konuşulan isimlerin başında yer aldı. Nedeni ise kökenlerinin Türkiye'ye dayanması. Kökenlerinin Çankırı'ya dayanan ve dedesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal olan Boris Johnson kimdir? İşte ilginç hayat hikayesi farklı siyasi mizacıyla İngiltere siyasetinin hep konuşulan ismi olan Boris Johnson.
13.12.2019 15:12
- Son Güncelleme: 13.12.2019 15:21
İLGİNÇ BİR SİYASİ FİGÜR
Eski bir gazeteci olan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.
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