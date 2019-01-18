İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philipin araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat şoke olmuş ve sarsılmış bir halde göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.