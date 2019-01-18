GaleriDünya

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolkta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu. Yerel basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı.

18 Ocak 2019 Cuma, 18:57:53 Güncelleme: 19:15:59
İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philipin araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat şoke olmuş ve sarsılmış bir halde göründüğünü söyledi. Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

"97 YAŞINDA NEDEN HALA ARAÇ KULLANIYOR"

Kazanın ardından bir çok konu tartışılmaya başlandı. Yerel basın, bu tartışmalara yer verdi. 97 yaşında birinin araç kullanmaması gerektiğini savunanlar yanında, Prens'in neden 'korumasız' seyehat ettiğini sorgulayanlar olduğunu yazan basın, insanların "97 yaşında neden hala araç kullanıyor" diye sorduğunu yazdı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

KAZA, AKILLARA LADY DIANA'YI GETiRDi
İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolkta trafik kazası geçirmesi akıllara Lady Diana'yı getirdi. Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Galler Prensesi Lady Diana, Fransa'da gerçekleşen korkunç bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yummuş, sevenlerini göz yaşına boğmuştu.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

Lady Diana, 29 Temmuz 1981 yılında Prens Charles ile evlenerek kraliyet ailesine girdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabethin eşi Prens Philip Mountbatten trafik kazası geçirdi

Düğün günündeki heyecanı ve mahcubiyeti bile, onun gelmiş geçmiş bütün soylu kadınlardan daha farklı olacağının işareti gibiydi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Tatilde feci son! Güneşin doğuşunu izlemek istemişti...
Tatilde feci son! Güneşin doğuşunu izlemek istemişti...