Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Diğer otellerinde olduğu gibi bu otelde de uçak temalı bir şey olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Uslu, "Dedik ki herkesin hayal ettiği bir uçak olan Boeing 747 jumbojet uçağını otelin bahçesine koyalım. Boeing 747 uçağın 50'inci yıldönümü olan 9 Şubat'ta bu işin olması için yola çıktık." dedi.