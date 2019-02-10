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Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Türk iş adamı Atilay Uslu ve Yıldıray Karaer'in sahibi olduğu Hollanda ve Benelüks ülkelerindeki en büyük otelin bahçesine konulacak Boeing 747 tipi uçağın transferi tamamlandı.

10.02.2019 08:31 - Son Güncelleme: 10.02.2019 08:31
Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan 170 ton ağırlığındaki Boeing 747 tipi uçak, büyük bir ekip çalışması ve uzaktan kumandayla yürütülen ağır nakliye aracı ile taşınarak otelin bahçesine getirildi.

Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Uçak, yol güzergahında bulunan 16 tarla, kanalların üzerine kurulacak köprü üzerinden ve A9 otoyolundan geçerek Hollanda'nın Haarlemmermeer belediyesine bağlı Badhoevedorp köyünde geçen yıl açılan üç konsept binadan oluşan 44 bin metrekarelik, 680 odalı, 35 bin metrekare alandaki otelin bahçesine konuldu.

Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Hollanda'da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu 51 yaşındaki Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son aşamayı heyecanla izlediğini belirterek, bir kişi ile başlayan projeyi 55 kişilik bir ekiple tamamladıklarını söyledi.

Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Diğer otellerinde olduğu gibi bu otelde de uçak temalı bir şey olması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Uslu, "Dedik ki herkesin hayal ettiği bir uçak olan Boeing 747 jumbojet uçağını otelin bahçesine koyalım. Boeing 747 uçağın 50'inci yıldönümü olan 9 Şubat'ta bu işin olması için yola çıktık." dedi.

Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı

Uçağın nakliye aracında bulunan 192 tekerin 57 manevra yaparak bahçeye girdiğini ifade eden Uslu, "Bahçe 51 metre fakat uçağın eni 64 metre. Bu yüzden son bölüm heyecanlı geçti. Uçağın içinde insanların 5D ile tecrübe edeceği türbülans ve uçak tarihi gibi farklı ve güzel temalar işlenecek." ifadesini kullandı.

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