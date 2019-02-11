ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Soğuk Savaş dönemi dünyada 1941 ile 1991 yılları arasında devam etmişti. Bu dönemde gerçekleşen ve CIA tarafından yıllardır saklanan bir olay yakın zamanda son dakika kodu ile tüm düya ile paylaşılmıştı. 28 Ocak 1986 tarihinde uzaya fırlatıldıktan çok kısa süre imha olan uzay mekiği ile ilgili şok gerçek tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.