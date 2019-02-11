GaleriDünya

ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

CIA'nın dünyadan 33 yıldır sakladığı şok belgeler son dakika kodu ile dünyaya duyurulduktan sonra ise iki ülke arasında yaşanan krizler tüm gerçekliği bir kez daha gözler önüne serildi. Zira CIA'nın yayınladığı belgeler arasında bu olaya ilişkin de çok çarpıcı bilgiler yer alıyor...

11.02.2019 02:28 - Son Güncelleme: 11.02.2019 02:28
ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Soğuk Savaş dönemi dünyada 1941 ile 1991 yılları arasında devam etmişti. Bu dönemde gerçekleşen ve CIA tarafından yıllardır saklanan bir olay yakın zamanda son dakika kodu ile tüm düya ile paylaşılmıştı. 28 Ocak 1986 tarihinde uzaya fırlatıldıktan çok kısa süre imha olan uzay mekiği ile ilgili şok gerçek tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Uzay mekiği yolculuğun 73'üncü saniyesinde havada patlayarak yok olmuştu. Patlamaya yol açan sebebin yakıt sızıntısı olduğu açıklanmıştı.

ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Uzay mekiğinde bulunan 7 astronot feci şekilde hayatını kaybetmişti. Challenger inflak eden ilk uydu olarak tarihe geçti. 1986 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş durumu hakimdi. NASA'nın inflak eden uydusu için o dönem CIA'de yardımcı müdür görevini yürüten ABD'li general Daniel O. Graham'ın son derece gizli kodu ile gönderdiği bazı belgeler ortaya çıktı.

ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Son derece gizli olarak sınıflandırılan ve yeni ortaya çıkarılan belglerde dönemin CIA Direktörü William Casey'in, Sovyet sabotajı ihtimalinin kuvvetli olduğu ve yadırganmaması gerektiği notu göze çarpıyor.

ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!

Graham'ın uyarısında ise Titan 34D, Ariane 3, Nike Orion ve Delta 3914 tipi roketlerin başarısız görevlerinin de Sovyetler Birliği tarafından sabote edilmiş olabileceği belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı
Hollanda o Türkleri konuşuyor | Hollanda'da otel bahçesine konulacak uçağın transferi tamamlandı