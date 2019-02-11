ABD'de kriz yaratacak belgeler deşifre oldu!
CIA'nın dünyadan 33 yıldır sakladığı şok belgeler son dakika kodu ile dünyaya duyurulduktan sonra ise iki ülke arasında yaşanan krizler tüm gerçekliği bir kez daha gözler önüne serildi. Zira CIA'nın yayınladığı belgeler arasında bu olaya ilişkin de çok çarpıcı bilgiler yer alıyor...
Soğuk Savaş dönemi dünyada 1941 ile 1991 yılları arasında devam etmişti. Bu dönemde gerçekleşen ve CIA tarafından yıllardır saklanan bir olay yakın zamanda son dakika kodu ile tüm düya ile paylaşılmıştı. 28 Ocak 1986 tarihinde uzaya fırlatıldıktan çok kısa süre imha olan uzay mekiği ile ilgili şok gerçek tüm dünyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Uzay mekiğinde bulunan 7 astronot feci şekilde hayatını kaybetmişti. Challenger inflak eden ilk uydu olarak tarihe geçti. 1986 yılında ABD ve Sovyetler Birliği arasında Soğuk Savaş durumu hakimdi. NASA'nın inflak eden uydusu için o dönem CIA'de yardımcı müdür görevini yürüten ABD'li general Daniel O. Graham'ın son derece gizli kodu ile gönderdiği bazı belgeler ortaya çıktı.