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  • Hintli Ziona Chana'nın 39 eşi 94 çocuğu var 1
    Hintli Ziona Chana'nın 39 eşi 94 çocuğu var
    Hindistan'ın Mizoram eyaletindeki Baktawng köyünde yaşayan Ziona Chana'nın tam 39 eşi, 94 çocuğu, 14 gelini ve 33 torunu var.