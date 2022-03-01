Hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte ülke ülke nükleer silah siyası
Rusya Ukrayna savaşında son durumda Putin'in nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesine yönelik emir vermesinin ardından, gözler ülkelerin nükleer silah kapasitesine çevrildi. Her ne kadar Rusya dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke olsa da ABD ondan geri kalmıyor. Peki hangi ülkelerde nükleer silah var? İşte dünyanın nükleer silah karnesi...
Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesi sonrası, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin 'özel savaş durumuna' geçirilmesi talimatını verdi. Bu da ordusunun envanterinde bulunan yaklaşık 6 bin Nükleer Silah başlığının masaya sürüldüğü anlamına geliyor.
Rusya bu rakamla 'dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke' durumunda olsa da yer kürenin geneli için durum daha da endişe verici durumda.
Açık kaynaklara göre; Batı Bloku'nun elinde de 6 bine yakın nükleer silah var. Bunlardan 5 bin 428'inin ABD, 290'ının Fransa, 225'inin de İngiltere'nin elinde olduğu tahmin ediliyor.
ÜLKELERİN NÜKLEER SİLAH SAYILARI
Rusya: 5977
Konuşlandırılan stratejik olmayan savaş başlıkları: 1588
Konuşlandırılan stratejik savaş başlıkları: 2889
Emekli: 1500
ABD: 5428
Konuşlandırılan stratejik olmayan savaş başlıkları: 1644
Konuşlandırılan stratejik savaş başlıkları: 1964
Emekli: 1500