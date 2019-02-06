Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

152 ülkeyi kapsayan tabloda, en çok Türk'ün yer aldığı 10 ülke sırasıyla Almanya (2 milyon), Fransa (700 bin), Hollanda (500 bin), Amerika (300 bin), Belçika (240 bin), Avusturya (250 bin), Avustralya (150 bin), İsviçre (130 bin), Danimarka (75 bin) ve Kanada (70 bin) olarak yer aldı.