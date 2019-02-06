Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!
Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor dersiniz? Ya da en çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. İşte hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını gösteren o liste...
06.02.2019 10:39 - Son Güncelleme: 06.02.2019 11:05
Butan, Tonga, Tuvalu'daki Türk sayısı "sıfır" ile gösterilirken, Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da ise Türk vatandaşları ile ilgili verinin bulunmadığı belirtildi.
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