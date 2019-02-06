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Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

Türklerin atalarından gelen göçebe ruhu nedeniyle mi bilinmez, dünyanın birçok yerinde yaşadıkları iş ve aile kurdukları bilinen bir gerçek. Peki hangi ülkede kaç Türk yaşıyor dersiniz? Ya da en çok Türk hangi ülkede yaşıyor? Bazı ülkelerdeki sayılara şaşırmamak elde değil. İşte hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını gösteren o liste...

06.02.2019 10:39 - Son Güncelleme: 06.02.2019 11:05
Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurtdışındaki vatandaşların sayıları ile ilgili bir tablo yayınladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na önergeler vermişti.

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

152 ülkeyi kapsayan tabloda, en çok Türk'ün yer aldığı 10 ülke sırasıyla Almanya (2 milyon), Fransa (700 bin), Hollanda (500 bin), Amerika (300 bin), Belçika (240 bin), Avusturya (250 bin), Avustralya (150 bin), İsviçre (130 bin), Danimarka (75 bin) ve Kanada (70 bin) olarak yer aldı.

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

Butan, Tonga, Tuvalu'daki Türk sayısı "sıfır" ile gösterilirken, Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da ise Türk vatandaşları ile ilgili verinin bulunmadığı belirtildi.

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

İŞTE O RAKAMLAR

Önerge yanıtındaki tabloda belirtilen yurtdışındaki vatandaş sayıları şöyle:

Fransa (700 bin)

Hangi ülkede kaç Türk yaşıyor? İşte o liste!

Güney Afrika (3 bin 700)

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