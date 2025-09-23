PODCAST CANLI YAYIN

H-1B vizesi kimlere verilir? Trump’tan 100 bin dolarlık vize hamlesi: H-1B vizesi için hangi meslekler var?

ABD'nin teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan H-1B vizeleri, son günlerde yeniden tartışmaların odağında. Yabancı mühendisler ve yazılım geliştiriciler için kapıları açan bu program, Amazon, Microsoft ve Google gibi devlerin işe alım stratejisinde belirleyici olurken, Trump'ın 100 bin dolarlık başvuru ücreti önerisi sektörde belirsizlik yarattı. Peki H-1B vizesi kimlere verilir? İşte şirketler…

Silikon Vadisi'nin en çok başvurduğu göçmenlik programlarından biri olan H-1B vizesi, yapay zekadan bulut bilişime kadar birçok alanda yetenekli çalışanların ABD'ye gelmesini sağlıyor. Peki H-1B vizesi kimlere veriliyor? İşte H-1B vizesini en çok kullanan 10 şirket…

ABD'NİN H-1B KARNESİ

ABD hükümetine iletilen son verilere göre, H-1B vizelerinin önemli bir kısmı bilgisayar ve yazılım alanında çalışan yabancılara ayrılıyor. Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri ise bu vize programından en fazla yararlanan şirketler arasında öne çıkıyor.

Wall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, başvurularda Hindistan kökenli çalışanlar başı çekiyor. 2024 mali yılında onaylanan H-1B vizelerinin yüzde 71'i Hindistanlı, yüzde 12'si ise Çinli adaylara verildi.

Doktor ve mühendise ABD vizesi 100 bin $

İşte H-1B vizesi kapsamında en fazla personel istihdam eden 10 şirket…

10- WALMART

Toplam onay 2 bin 390

9-J.P. MORGAN

Toplam onay 2 bin 440

8-DELOITTE

Toplam onay 3 bin 180

7-COGNIZANT

Toplam onay 3 bin 681

6-GOOGLE

Toplam onay 4 bin 186

5-APPLE

Toplam onay 4 bin 202

4-META

Toplam onay 5 bin 123

3-MİCROSOFT

Toplam onay 5 bin 189

2-TATA CONSULTANCY SERVICES

Toplam onay 5 bin 586

1-AMAZON

Toplam onay 14 bin 667


(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, AA, Wall Street Journal)