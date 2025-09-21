PODCAST CANLI YAYIN

ABD vizesi 100 bin dolar! 50 bine yakın Türk çalışan şok

ABD, H-1B vizesi ücretini 100 bin dolara yükseltti. Karar, 50 bine yakın Türk çalışanı ve 2024’te ABD’ye giden binlerce Türk’ü etkileyebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün nitelikli yabancı çalışanlara yönelik H-1B vizesinin ücretini yıllık 100 bin dolara çıkaran kararnameyi imzaladı.

50 BİN TÜRK ETKİLENECEK
Bu kararın, büyük ölçüde Hindistan ve Çin'den gelen işçilere bağımlı olan ABD teknoloji sektörüne büyük bir darbe vurması bekleniyor. Bu 2024'te ABD'ye bin 432 Türk vatandaşı giriş yaptı. Halen 50 bine yakın Türk vatandaşı bu vizeyle ABD'de bulunuyor olabilir. 100 bin dolarlık yıllık ücret, vize yenilemede de uygulanacağı için, halen ülkedeki tüm yabancı çalışanları da etkileyecek. TÜİK verilerine göre, bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk 3 ülke sırasıyla ABD, Almanya ve İngiltere oldu.

