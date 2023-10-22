Grafik sanatçılarından Filistin'e destek: İşte katil İsrail'in zulmünü anlatan o karikatürler...

7 Ekim sabahı Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından İsrail'e başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısının ardından İsrail ordusu, tüm güçleri ile saldırıya geçti. Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde dünyanın gözü önünde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yönetiyor. Gazze'de sivil, çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden bomba yağdıran katil İsrail ordusu, binlerce masum cana kıydı. Öte yandan yerli ve yabancı pek çok grafik sanatçısı, sosyal medya hesaplarında paylaştıkları karikatür, illüstrasyon ve mesajlarla İsrail'e tepkilerini gösterdi. İşte katil İsrail'in zulmünü anlatan o karikatürler...