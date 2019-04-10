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Gözünden 4 tane arı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.

UZMANLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

10.04.2019 15:42 - Son Güncelleme: 10.04.2019 15:51
Gözünden 4 tane bal arısı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Tayvan'da yaşayan 20 yaşındaki genç kadın şiddetli göz ağrısı ve akıntısı nedeniyle hastaneye gitti. Girdiği muayene sonrası ise tüm dünyanın gündemine oturdu. Çünkü gözünde 4 tane arı vardı ve hepsi canlıydı.

Gözünden 4 tane bal arısı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

İsmi 'He' olarak açıklanan 28 yaşındaki kadın, arılar gözlerine girdiğinde bir mezarlıktaki yabani otları temizliyordu. Fooyin Üniversite Hastanesi'nden Doktor Hong Chi Ting, BBC'ye yaptığı açıklamada, 4 milimetrelik arıları bacaklarından çekerken "şoke olduğunu" söyledi. Hastaneden taburcu edilen söz konusu kadının tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Gözünden 4 tane bal arısı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Latince Halictidae ismiyle bilinen "ter arıları", zaman zaman ter içmek için insanlara geliyorlar. Kansas Böcekbilimi Topluluğu'na göre bu arılar, yüksek miktarda protein içeriği nedeniyle gözyaşı da içiyorlar.

Gözünden 4 tane bal arısı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

'HEPSİ CANLIYDI'

He, arılar sol gözüne girdiğinde, Qing Ming mezar temizleme festivali kapsamında akrabalarının mezarlarından yabani otları temizlemekteydi. Muhabirlere yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgar gözüne geldiğinde, gözüne girenin toz olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gözünden 4 tane bal arısı çıktı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Ancak saatler sonra, halen acı içinde olması ve gözlerinin şişliğinin geçmemesi nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanedeki göz doktorlarından Hong, yaptığı açıklamada, "Gözlerini tamamen kapatamıyordu. Mikroskopla boşluğa baktım ve böcek bacağına benzeyen siyah bir şey gördüm" dedi.

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