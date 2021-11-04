Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldüren Alec Baldwin'e kötü haber! İlk adım atıldı!
Dünya hala Rust filminin hem oyuncusu hem yapımcısı olan Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin şokunda. Hutchins'in kocasından çok konuşulacak bir hamle geldi. Haftalardır nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen acılı koca ilk adımını attı.
04.11.2021 08:55
- Son Güncelleme: 04.11.2021 10:08
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setindeki trajik kazanın üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanıyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Hutchins'in kocası avukat tuttu ve trajediyi mahkemeye taşıma kararı aldı.
BALDWIN'E KÖTÜ HABER
Aynı haberlere göre, 'ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme' iddiası ile açılacak olan dava aralarında Alec Baldwin'in de olduğu pek çok kişiyi hakim karşısına çıkacak.