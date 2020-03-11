Haberler Galeri Dünya Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!

Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!

Yük dolu dev gemi sulara gömüldü. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

11.03.2020 16:20 - Son Güncelleme: 11.03.2020 16:20
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!

Yük dolu dev gemi sulara gömüldü. Dev gemide yaklaşık 900 konteynerin kaybolduğu belirtildi. Bu fotoğrafları görenler hayrete düştü. Bu fotoğrafların çekildiği andan sonrası neler olup bittiğini merak etmemek elde değil. Hepsi birer zamanlama örneği olan bu fotoğraflar hem güldürüyor hem de merak ettiriyor.

HEPSİ BİRER ZAMANLAMA HARİKASI

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası. Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!
Görenler hayrete düştü! Yük gemisi böyle sulara gömüldü!

Doğru yapılmadığında ortaya bu görüntülerin çıkması kaçınılmaz...

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