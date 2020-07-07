Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! "Mahvettiniz.."

Son dakika haberine göre, İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği'nin "Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma'nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.