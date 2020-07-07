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Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! "Mahvettiniz.."

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada etkili olan yasaklar gelin adaylarını isyan ettirdi. İtalya'nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.

07.07.2020 17:36 - Son Güncelleme: 07.07.2020 17:36
Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! Mahvettiniz..

Son dakika haberine göre, İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği'nin "Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma'nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.

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Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! Mahvettiniz..

Gelin adayları eylemde "Tedbirlerle kısıtlanan bir düş", "Düğünlerin yüzde 90'ı 2021'e ertelendi", "Düğünleri mahvettiniz", "Kilise kapıları düğünlere kapalı" dövizleri taşıdı.

Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! Mahvettiniz..

Bu yaz evlilik için hazırlık yapan Gabriella Ungaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Düğün sektörü bir kenara bırakıldı ve bizler unutulduk. Bu nedenle gelinliklerimizle buraya gelmeye karar verdik.

Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! Mahvettiniz..

Bugün biz bütün bu kısıtlayıcı tedbirleri ve bu sektöre olan etkisini protesto etmek için buradayız.

Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! Mahvettiniz..

Bu nedenle biz en güzel günümüzü ertelemek durumunda kaldık. Pek çok hazırlığımızı ertelemek zorunda kaldık." diye konuştu.

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