Gelinler koronavirüs yasakları nedeniyle isyan etti! "Mahvettiniz.."
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada etkili olan yasaklar gelin adaylarını isyan ettirdi. İtalya'nın başkenti Roma'da pek çok gelin adayı ve düğün organizatörü düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.
07.07.2020 17:36
- Son Güncelleme: 07.07.2020 17:36
Son dakika haberine göre, İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği'nin "Bize kutlama özgürlüğünü geri verin" çağrısıyla Roma'nın dünyaca ünlü "Aşk Çeşmesi" olarak da bilinen Trevi Çeşmesi önünde toplanan yaklaşık 20 gelin adayı ve düğün organizatörü Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla düğünlerini yapamama durumunu protesto etti.
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