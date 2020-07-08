Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

ÇKP'nin, bir çoğu ülke dışındaki kuruluşlara yerleştirilmiş ya da saklanmış 93 milyon üyesi var. Bu, özellikle aralarında telekomünikasyon sektörünün de bulunduğu teknoloji dünyasında, sırları ele geçirebilmelerini sağlıyor.

Uzmanlar bu 'ajanların' ve yabancı şirketlerde önemli konumlarda bulunan bireylerin, bir dizi farklı yöntemle kazanılabildiğini ya da ikna edildiğini söylüyor.