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Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

Küresel casusluk ve aşk tuzakları bir bir ifşa oldu... Çin Komünist Partisi'nin birçoğu ülke dışındaki kuruluşlara yerleştirilmiş 93 milyon ajan, teknoloji dünyasındaki sırları ele geçiriyor. Karanlık casusluk, ajan kazanma ve dünya genelinde nüfuzunu artırmak üzere giriştiği iddialı programıyla, yabancı şirketler veya Çin'deki firmalarda çalışanlar ise iş toplantısı, para teklifi veya aşk tuzaklarıyla 'ikna' ediliyor.

08.07.2020 16:59 - Son Güncelleme: 08.07.2020 16:59
Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei etrafında dönen tartışmalar dikkatleri, Çin'in karanlık casusluk, ajan kazanma ve dünya genelinde nüfuzunu artırmak üzere giriştiği iddialı programa çevirdi.

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Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

Peki bu programın boyutları ne, nasıl çalışıyor ve kim yönetiyor? BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner yazdı.

Eski bir MI6 casusunun yardımıyla hazırlanan bir dosyada, Çin'in İngiltere'de aralarında siyasetçilerin de bulunduğu, önde gelen isimleri manipüle etmeye çalışmakla suçlandığı belirtiliyor.

Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

Büyük Çinli şirketlerin bünyesinde, bulundukları ülkedeki siyasi gündemi belirlemek ve kurumun gelen siyasi talimatlara uygun hareket etmesini sağlamak için iktidardaki Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) doğrudan bağlı bir 'hücre' olduğu söyleniyor.

Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

Bu nedenle, Çin uzmanları ÇKP'nin İngiltere'de sıklıkla, işletme örtüsü altında faaliyet gösterdiğini söylüyor. Bir uzman, "Parti mekanizması her yerde. Çin için ticari faaliyetler siyasetten ayrı düşünülemez" diyor.

Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...

ÇKP'nin, bir çoğu ülke dışındaki kuruluşlara yerleştirilmiş ya da saklanmış 93 milyon üyesi var. Bu, özellikle aralarında telekomünikasyon sektörünün de bulunduğu teknoloji dünyasında, sırları ele geçirebilmelerini sağlıyor.

Uzmanlar bu 'ajanların' ve yabancı şirketlerde önemli konumlarda bulunan bireylerin, bir dizi farklı yöntemle kazanılabildiğini ya da ikna edildiğini söylüyor.

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