Çin'in dünyayı tuzağa düşüren aşk tuzağı! İş toplantısı, para teklifi, yüz kızartıcı kayıtlar...
Küresel casusluk ve aşk tuzakları bir bir ifşa oldu... Çin Komünist Partisi'nin birçoğu ülke dışındaki kuruluşlara yerleştirilmiş 93 milyon ajan, teknoloji dünyasındaki sırları ele geçiriyor. Karanlık casusluk, ajan kazanma ve dünya genelinde nüfuzunu artırmak üzere giriştiği iddialı programıyla, yabancı şirketler veya Çin'deki firmalarda çalışanlar ise iş toplantısı, para teklifi veya aşk tuzaklarıyla 'ikna' ediliyor.
08.07.2020 16:59
- Son Güncelleme: 08.07.2020 16:59
ÇKP'nin, bir çoğu ülke dışındaki kuruluşlara yerleştirilmiş ya da saklanmış 93 milyon üyesi var. Bu, özellikle aralarında telekomünikasyon sektörünün de bulunduğu teknoloji dünyasında, sırları ele geçirebilmelerini sağlıyor.
Uzmanlar bu 'ajanların' ve yabancı şirketlerde önemli konumlarda bulunan bireylerin, bir dizi farklı yöntemle kazanılabildiğini ya da ikna edildiğini söylüyor.
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