Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı: Ölümcül risklerle mücadele devam ediyor
İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerin yüzde 90'ına yakınını kaybettiği Gazze Şeridi'nde, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli, mevsimin ilk yağmuruyla birlikte daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya kaldı. Yardımların ve konteyner evlerin girişine izin verilmeyen bölgede şiddetli yağışlar çadırları su basarken, hasarlı binalara sığınmak zorunda kalan siviller ise ölümcül risklerle mücadele ediyor.
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