İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırılarında evlerin büyük kısmının yıkıldığı Gazze Şeridi'nde mevsimin ilk yağmuru derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren binlerce Filistinlinin çilesini daha da artırdı.