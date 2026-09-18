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Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı: Ölümcül risklerle mücadele devam ediyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerin yüzde 90'ına yakınını kaybettiği Gazze Şeridi'nde, derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli, mevsimin ilk yağmuruyla birlikte daha büyük bir insani felaketle karşı karşıya kaldı. Yardımların ve konteyner evlerin girişine izin verilmeyen bölgede şiddetli yağışlar çadırları su basarken, hasarlı binalara sığınmak zorunda kalan siviller ise ölümcül risklerle mücadele ediyor.

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Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren saldırılarında evlerin büyük kısmının yıkıldığı Gazze Şeridi'nde mevsimin ilk yağmuru derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veren binlerce Filistinlinin çilesini daha da artırdı.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

GAZZE'DEKİ EVLERİN YÜZDE 90'A YAKINI ZARAR GÖRDÜ

Filistinli kaynaklara göre, İsrail saldırılarında Gazze'deki evlerin yüzde 90'a yakını yıkıldı veya hasar gördü.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

Evlerini kaybeden binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

Ayrıca çok sayıda Filistinli de kalacak yerleri olmaması nedeniyle ölümü göze alarak hasar gören binalara sığınmış durumda.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

İsrail'in getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yeterli yardımın ulaşmadığı Gazze'de Filistinlilerin barınma ve ısınma sorunları üç yıldır devam ediyor.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

Buna ek olarak İsrail, konteyner evlerin de Gazze'ye gönderilmesine izin vermiyor.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

MEVSİMİN İLK YAĞMURUYLA BİNLERCE FİLİSTİNLİNİN ÇADIRINI SU BASTI

Gazze'de sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk yağmuru çadırlarda yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinlinin çilesini katladı.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda çadırı su bastı, sokaklar çamura boyandı. Yağmur suyundan korunmak isteyen Filistinliler, bulabildikleri malzemelerle çadırlarını kapatmaya çalıştı.

Gazze’de mevsimin ilk yağmuruyla çadırları su bastı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın 16 Eylül'de çökmesi sonucu 8'i çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetmişti.

(Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya