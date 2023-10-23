Gazze'de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu

7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze 'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Hastanelere sığınan sivil halk bile bombaların hedefi oluyor.

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İNSANLAR ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Gazze'de büyük bir soykırımın gerçekleştiğini belirten Doktor Velit Abuhatab,"Burada insanlar hastanelerde ölümü bekliyor. Hastaneler adeta bir mezar.

Zaten olaylardan öncesinde de yeteri kadar tıbbi malzeme eksiğimiz vardı. Tıbbi ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Son 15 gündür ise durum çok daha vahim.