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Gazze'de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu

İşgalci İsrail, Gazze'de katliama devam ediyor. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Gazze'de, İsrail sistematik bir soykırıma imza atıyor. Hastaneleri bile bombalayan İsrail, sivil gözetmeksizin Filistinlileri katlediyor. Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Velit Abuhatab, ve yaşanan insanlık dramını birinci ağızdan anlattı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 07:57 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:58
Gazze’de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu 1

7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze'de büyük bir trajedi yaşanıyor. Hastanelere sığınan sivil halk bile bombaların hedefi oluyor.

Gazze’de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu 2

Sağlık sisteminin iflas noktasına geldiği ve insanların hastanelerde ölümü beklediği Gazze'deki son durumu Nasır Hastanesi Başhekimi Doktor Velit Abuhatab anlattı.

Gazze’de görevli başhekim Dr. Velit Abuhatab yaşanan dramı anlattı: Hastaneler mezar oldu 3

İNSANLAR ÖLÜMÜ BEKLİYOR
Gazze'de büyük bir soykırımın gerçekleştiğini belirten Doktor Velit Abuhatab,"Burada insanlar hastanelerde ölümü bekliyor. Hastaneler adeta bir mezar.

Zaten olaylardan öncesinde de yeteri kadar tıbbi malzeme eksiğimiz vardı. Tıbbi ürünlere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Son 15 gündür ise durum çok daha vahim.

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