Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan öğrenci eylemleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına sıçradı. Almanya'dan İspanya'ya, Tunus'tan Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Kanada'ya öğrenciler Gazze için ayaklandı. Protestoların haftalardır sürdüğü ABD'de ise 17 öğrenci açlık grevine başladı.