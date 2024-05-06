Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan öğrenci eylemleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına sıçradı. Almanya'dan İspanya'ya, Tunus'tan Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Kanada'ya öğrenciler Gazze için ayaklandı. Protestoların haftalardır sürdüğü ABD'de ise 17 öğrenci açlık grevine başladı.
ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor. Son olarak Columbia Üniversitesi protestoların ardından üniversite çapındaki mezuniyet törenini iptal etti
ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebi üzerine polisin müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Hafta sonu Charlottesville kentindeki Virginia Üniversitesinde 25 ve Chicago Sanat Enstitüsünde 68 Filistin destekçisi gözaltına alındı.
17 ÖĞRENCİ AÇLIK GREVİNDE
Üniversitelerde polisin sert müdahaleleri ve gözaltılar devam ederken, New Jersey'deki Princeton Üniversitesinden 17 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.