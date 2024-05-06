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Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde başlayan öğrenci eylemleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına sıçradı. Almanya'dan İspanya'ya, Tunus'tan Yeni Zelanda'ya, Japonya'dan Kanada'ya öğrenciler Gazze için ayaklandı. Protestoların haftalardır sürdüğü ABD'de ise 17 öğrenci açlık grevine başladı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:58 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 16:27
Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde 1

ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan protestolarda öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını kınarken, okul yönetimlerinden Filistin halkına yönelik soykırım girişimini desteklememelerini talep ediyor. Son olarak Columbia Üniversitesi protestoların ardından üniversite çapındaki mezuniyet törenini iptal etti

Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde 2

ABD'deki üniversitelerin birçoğunda, yönetimlerin talebi üzerine polisin müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. Hafta sonu Charlottesville kentindeki Virginia Üniversitesinde 25 ve Chicago Sanat Enstitüsünde 68 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Gazze ateşi Avrupa’yı da yakıyor! ABD’de başlayan eylemler dünyaya yayıldı: 17 öğrenci açlık grevinde 3

17 ÖĞRENCİ AÇLIK GREVİNDE

Üniversitelerde polisin sert müdahaleleri ve gözaltılar devam ederken, New Jersey'deki Princeton Üniversitesinden 17 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.

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