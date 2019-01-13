Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin dün düzenlediği gösteride 167 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

13 Ocak 2019 Pazar, 21:48:05 Güncelleme: 21:49:38
Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris'te dünkü eylemde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan 111'inin gözaltı süresinin devam ettiği belirtilirken 19 kişinin savcılığa sevk edildiği ve 37 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Hükümet karşıtı sarı yelekliler, Paris başta olmak üzere çeşitli kentlerde yönetime seslerini duyurabilmek için dün bir kez daha sokağa çıkmıştı. Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan eylemcilerle polis arasında çatışmalar çıkmıştı. Polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Polis, göstericilerin Champs-Elysees Caddesi'ne girmesine izin vermezken müdahaleler Zafer Takı çevresinde yoğunlaşmıştı. Champs-Elysees Caddesi araç trafiğine kapatılırken olaylar nedeniyle çevredeki mağaza ve restoranlar da kepenk indirmişti. Akşam saatlerine kadar devam eden gösteri, eylemcilerin dağılmasıyla son bulmuştu.

Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Fransa'da sular durulmuyor! Paris'teki gösteride 167 gözaltı

Protestolarda polisle eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

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