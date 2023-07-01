Fransa’da ’Nahel’ protestoları sürüyor! Vurulma anı ortaya çıktı: ’Kımıldama yoksa ateş ederim’

İkinci polisin 'vur onu' dediğini, birinci subaydan önce ona silahının dipçiğiyle tekrar vurduğunu iddia eden yolcu, bu durumun Nahel'in gaza basmasına neden olduğunu belirtti.

Nahel'in arkadaşı, ikinci memurun daha sonra ateş ettiğini ve Nahel'i ayağını gaza basmaması için uyardığını iddia etti.

Ehliyet sahini olmayan Nahel'in titrediğini ifade eden arkadaşı, "Bir bariyere çarptık. Korkmuştum. Araçtan indim. Ve kaçtım. Beni vurabileceklerini düşündüm. Ben de koştum." dedi.