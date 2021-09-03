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Fransa bu haberi konuşuyor: "Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!"

Yeni bir biyografi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte arasındaki yoğun bağı mercek altına aldı. 2016'dan beri Macron'larla yakın olan 49 yaşındaki Fransız gazeteci Gaël Tchakaloff, Tant Qu'on Est Tous les Deux'u (Birlikte Olduğumuz Sürece) adlı kitabını yazmadan önce çifti bir buçuk yıl yakından takip etti.

03.09.2021 10:45 - Son Güncelleme: 03.09.2021 10:58
Fransa bu haberi konuşuyor: Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!

Resmi olarak izin verilmemiş olsa da Macron çiftini konu alan kitap, 68 yaşındaki Brigitte Macron'un yanı sıra 43 yaşındaki Fransız cumhurbaşkanının iş arkadaşları ve eşinden alıntılar içeriyor.

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Fransa bu haberi konuşuyor: Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!

Kitapta Macron çifti, birbirleri olmadan neredeyse hiçbir şey yapmayan sıkı sıkıya bağlı bir ikili olarak tasvir ediliyor. Kitapta Macron'ların aşk hikayesiyle 'büyülendiğini' söyleyen Tchakaloff, Fransa Cumhurbaşkanı'nın her bir buçuk saatte bir eşini aradığını ortaya koydu.

Fransa bu haberi konuşuyor: Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!

Brigitte Macron'un, eşinden gecenin 02.00'sinde bile bilgi aldığı da kitapta yer verilen çarpıcı detaylar arasında yer alıyor.

Fransa bu haberi konuşuyor: Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!

KENDİNİ KOCASININ BAŞARISINA ADADI
Kimliğini gizli tutan çifte yakın kaynaklar, Emmanuel ve Brigitte'in bağı hakkında yazara önemli bilgiler verdi ve First Lady'nin kendini kocasının başarısına adadığını ifade etti.

Fransa bu haberi konuşuyor: Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!

Emmanuel Macron'un annesi Françoise Nogues da yazarla Brigitte ile yakın dostluğu hakkında özel olarak konuştu.

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