Fransa bu haberi konuşuyor: "Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!"

Kitapta Macron çifti, birbirleri olmadan neredeyse hiçbir şey yapmayan sıkı sıkıya bağlı bir ikili olarak tasvir ediliyor. Kitapta Macron'ların aşk hikayesiyle 'büyülendiğini' söyleyen Tchakaloff, Fransa Cumhurbaşkanı'nın her bir buçuk saatte bir eşini aradığını ortaya koydu.