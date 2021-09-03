Fransa bu haberi konuşuyor: "Macron karısını aramadan iki saat bile geçiremiyor!"
Yeni bir biyografi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte arasındaki yoğun bağı mercek altına aldı. 2016'dan beri Macron'larla yakın olan 49 yaşındaki Fransız gazeteci Gaël Tchakaloff, Tant Qu'on Est Tous les Deux'u (Birlikte Olduğumuz Sürece) adlı kitabını yazmadan önce çifti bir buçuk yıl yakından takip etti.
03.09.2021 10:45
- Son Güncelleme: 03.09.2021 10:58
Resmi olarak izin verilmemiş olsa da Macron çiftini konu alan kitap, 68 yaşındaki Brigitte Macron'un yanı sıra 43 yaşındaki Fransız cumhurbaşkanının iş arkadaşları ve eşinden alıntılar içeriyor.
Brigitte Macron'un, eşinden gecenin 02.00'sinde bile bilgi aldığı da kitapta yer verilen çarpıcı detaylar arasında yer alıyor.
Emmanuel Macron'un annesi Françoise Nogues da yazarla Brigitte ile yakın dostluğu hakkında özel olarak konuştu.