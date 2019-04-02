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Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

Frank Hoogerbeets veya kendini tanımladığı adıyal 'yeni nesil deprem kahini' her ne kadar hala pek çok kişiye inandırıcı gelmese de, birbiri ardından deprem kehanetlerini sıralamaya devam ediyor. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarılarda bulundu.

02.04.2019 09:33 - Son Güncelleme: 02.04.2019 10:34
Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta, yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.

DEPREM KAHİNİ FRANK HOOGERBEETS KONUŞTU TIKLA VE İZLE

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

23 Mart'ta yayınladığı yeni videoda Hoogerbeets, 24 Mart'ta Dünya, Merkür ve Neptün'ün aynı hizada olduğuna dikkat çekmiş ve bu tip bir dizilimin ciddi ölçekte depremin habercisi olabileceğini söyleyen Hoogerbeets özellikle Merkür etkisinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti.

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

25 Mart günü Merkür'ün Uranüs ve Güneş ile bir başka dizilimde daha olacağını söyleyen Hoogerbeets, 26 Mart günü ise Merkür'ün Jüpiter ve Mars ile aynı dizilimde olacağını söyledi ve bu hizalanmanın en kritik gelişme olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

Mart ayının son haftasında Türkiye, Yunanistan ve Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde yüksek sismik faaliyet beklediğini söyleyen Hoogerbeets'in tahmini doğru çıktı ve 30 Nisan Cumartesi günü Papua Yeni Gine'de 6.4, Yunanistan'da 5.2 ve Seyşeller'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi.

Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

Üç büyük depremden saatler önce Hoogerbeets, Twitter hesabında birkaç saat içinde büyük şiddette depremler beklediğine yönelik uyarı yaptı.

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