Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı

Frank Hoogerbeets veya kendini tanımladığı adıyal 'yeni nesil deprem kahini' her ne kadar hala pek çok kişiye inandırıcı gelmese de, birbiri ardından deprem kehanetlerini sıralamaya devam ediyor. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarılarda bulundu.

02.04.2019 09:33 - Son Güncelleme: 02.04.2019 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





