Frank Hoogerbeets'in deprem tahmini yine tuttu! Deprem kahini Türkiye'yi uyardı
Frank Hoogerbeets veya kendini tanımladığı adıyal 'yeni nesil deprem kahini' her ne kadar hala pek çok kişiye inandırıcı gelmese de, birbiri ardından deprem kehanetlerini sıralamaya devam ediyor. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye için yeni uyarılarda bulundu.
Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets geçtiğimiz hafta, yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıklamıştı.
Mart ayının son haftasında Türkiye, Yunanistan ve Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerde yüksek sismik faaliyet beklediğini söyleyen Hoogerbeets'in tahmini doğru çıktı ve 30 Nisan Cumartesi günü Papua Yeni Gine'de 6.4, Yunanistan'da 5.2 ve Seyşeller'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli depremler meydana geldi.