Eşi benzeri olmayan uçuş!

Dünya, genç kadının enteresan uçak yolculuğunu konuşuyor...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 18:39:38 Güncelleme: 18:43:18
Eşi benzeri olmayan uçuş!

Genç kadın uçağa bindiğinde dünya çapında haberlerde yer alacağından haberi yoktu.

Eşi benzeri olmayan uçuş!

Yolcu uçağı, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Ko Samui adasına gitmek üzere havalandı.

Eşi benzeri olmayan uçuş!

Uçakta tek bir yolcu vardı, Latsamy McAdoo.

Eşi benzeri olmayan uçuş!

ABD Miami'de yaşayan McAdoo, Tayland'daki ailesini ziyarete gidiyordu.

Eşi benzeri olmayan uçuş!

Genç kadın, uçakta yapayalnız olduğunu görünce sosyal medya hesabından birçok video paylaştı.

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