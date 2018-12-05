Eşi benzeri olmayan uçuş!

Dünya, genç kadının enteresan uçak yolculuğunu konuşuyor... Genç kadın uçağa bindiğinde dünya çapında haberlerde yer alacağından haberi yoktu. Yolcu uçağı, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Ko Samui adasına gitmek üzere havalandı. Uçakta tek bir yolcu vardı, Latsamy McAdoo. ABD Miami'de yaşayan McAdoo, Tayland'daki ailesini ziyarete gidiyordu. Genç kadın, uçakta yapayalnız olduğunu görünce sosyal medya hesabından birçok video paylaştı. McAdoo, 144 kişilik uçağın içinde dans edip eğlendi. Uçak Ko Samui adasına indiğinde bagaj alım noktasından yalnızca genç kadının valizi geldi.