Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

Bilim insanları Mars'taki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!
NASA'dan gelen birbirinden çarpıcı görüntüler kafaları karıştırıyor.
6 Aralık 2018 Perşembe, 01:50:55
Güncelleme: 01:56:05
NASA'nın yıllar önce paylaştığı bu görüntünün esrarı çözülemiyor. Dikkatle bakın, ne görüyorsunuz?
NASA'nın paylaştığı orijinal fotoğraf... Uzaktan pek bir şey belli olmuyor.
Şimdi biraz daha fotoğrafı yakınlaştıralım. Garip bir şey göze çarpıyor.
Fotoğrafı yaklaştırmaya devam ediyoruz. Hala ne olduğunu anlaşılmıyor...
Fotoğrafın en yakın hali de bu... Yıllardır esrarı çözülemeyen ve Mars'ta bazı canlıların yaşadığı şüphesi uzun yıllardır UFO meraklılarınca tartışılıyor.