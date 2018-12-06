Bilim insanları Mars'taki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

NASA'dan gelen birbirinden çarpıcı görüntüler kafaları karıştırıyor.

6 Aralık 2018 Perşembe, 01:50:55 Güncelleme: 01:56:05
Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

NASA'nın yıllar önce paylaştığı bu görüntünün esrarı çözülemiyor. Dikkatle bakın, ne görüyorsunuz?

Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

NASA'nın paylaştığı orijinal fotoğraf... Uzaktan pek bir şey belli olmuyor.

Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

Şimdi biraz daha fotoğrafı yakınlaştıralım. Garip bir şey göze çarpıyor.

Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

Fotoğrafı yaklaştırmaya devam ediyoruz. Hala ne olduğunu anlaşılmıyor...

Bilim insanları Marstaki bu görüntünün esrarını yıllardır çözemiyor!

Fotoğrafın en yakın hali de bu... Yıllardır esrarı çözülemeyen ve Mars'ta bazı canlıların yaşadığı şüphesi uzun yıllardır UFO meraklılarınca tartışılıyor.

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