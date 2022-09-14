Enerji krizine İsviçre işi çözüm! Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga’dan ilginç ’duş’ önerisi

Bakan'ın verdiği diğer tavsiyeler arasında elekronik cihazlar ve ışıkların gereksiz kullanılmaması ve buzdolabının ise en düşük sıcaklıklarda bırakılmaması var.

Sommaruga'nın duş açıklaması ise ülkeyi karıştırdı. Pek çok köşe yazarı ve gazete bu tavsiyeyi sert bir dille eleştirdi.

"HERKESİ MEMNUN ETMEDİĞİNİN FARKINDAYIM"

Birkaç gün önce ülkenin yerel gazetesi Tages-Anzeiger'e açıklamalarda bulunan Bakan aslında o konunun esprili bir dille yapıldığını ifade ederek, "Belli bir yaştan sonra iki kişilik duş almanın herkesi memnun etmediğinin farkındayım" dedi.

İsveç Enerji Bakanı Sommaruga'nın açıklamaları sosyal medyada dalga konusu oldu.