En karanlık aile Rockefeller skandalı dünyayı salladı! Küçük çocukları...

Dünyanın en karanlık ailelerinden biri olan Rockefeller Ailesi her ne kadar içeriden ser verip sır vermese de, bir şekilde skandallar ortaya çıkıyor. Şimdi de sapık doktor dehşeti tüm dünyanın gündeminde. ABD'deki Rockefeller Üniversite Hastanesi'nde 1940 ve 1982 yılları arasında yaşanan cinsel istismar vakaları dünyayı şoke etti. Bir doktorun küçük çocuklara uyguladığı cinsel şiddet duyanları şoke etti.

15.02.2019 12:55 - Son Güncelleme: 15.02.2019 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





