En karanlık aile Rockefeller skandalı dünyayı salladı! Küçük çocukları...
Dünyanın en karanlık ailelerinden biri olan Rockefeller Ailesi her ne kadar içeriden ser verip sır vermese de, bir şekilde skandallar ortaya çıkıyor. Şimdi de sapık doktor dehşeti tüm dünyanın gündeminde. ABD'deki Rockefeller Üniversite Hastanesi'nde 1940 ve 1982 yılları arasında yaşanan cinsel istismar vakaları dünyayı şoke etti. Bir doktorun küçük çocuklara uyguladığı cinsel şiddet duyanları şoke etti.
15.02.2019 12:55
- Son Güncelleme: 15.02.2019 12:55
ABD'li ünlü iş insanı John D. Rockefeller tarafından kurulan Rockefeller Üniversite Hastanesi'nde 1940 ve 1982 yılları arasında yaşanan skandal olaylar patlak verdi.
Rockefeller Üniversite Hastanesi'nde 1940 ve 1982 yılları arası görev yapan Doktor Reginald Archibald'ın binden fazla hastaya cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
2007 yılında yaşamını yitiren Reginald Archibald'a bu suçları dolayısıyla ne bir soruşturma yürütüldü ne de dava açıldı.
Geçtiğimiz yıl Rockefeller Üniversitesi, Archibald tarafından tedavi edilen yüzlerce hasta ile iletişime geçti ve doktorla yaşadıkları olumsuz herhangi bir durum hakkında bilgi talep etti.
İletişime geçilen kişilerden birisi de 1975 yılında doktor tarafından cinsel istismara uğrayan Floridalı avukat Jeffrey Poppel'di.