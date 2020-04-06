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Ekvador'da corona virüs nedeniyle kan donduran görüntüler! Cesetler sokaklarda çürüyor
Ekvador'da corona virüs nedeniyle kan donduran görüntüler! Cesetler sokaklarda çürüyor
Güney Amerika ülkesi Ekvador COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor... Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ekvador da corona virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Cesetler sokaklarda çürümeye bırakılıyor veya karton kutularda taşınıyor. Yetkilerinin yaptığı açıklamalar ise daha ürkütücü.
06.04.2020 14:29
- Son Güncelleme: 06.04.2020 15:18
Yetkililer Ekvador'da corona virüs ölümleriyle başa çıkmaya çalışırken cesetler yol kenarında çürümeye bırakılıyor.
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Ülkenin Guayaquil şehrinde en az 150 ceset ya sokak ya da evlerinde çürümeye bırakıldı.
Yetkililerin alması umuduyla yol kenarlarına ve sokaklara bırakılan cesetler, temizleme işleminin 3 gün sürmesi nedeniyle çürümeye başladı.
Sokaklarda veya evlerde en az 150 cesdin çürümeye başladığı bildirildi.
Yetkililer, bu hafta başında cesetlerin en az 150'sini toplamayı başardı, ancak ölülerin kaçının salgının kurbanı olduğunu açıklamadı.