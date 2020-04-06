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Ekvador'da corona virüs nedeniyle kan donduran görüntüler! Cesetler sokaklarda çürüyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador COVID-19 pandemisi nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor... Dünyanın her yerinde olduğu gibi Ekvador da corona virüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Cesetler sokaklarda çürümeye bırakılıyor veya karton kutularda taşınıyor. Yetkilerinin yaptığı açıklamalar ise daha ürkütücü.

06.04.2020 14:29 - Son Güncelleme: 06.04.2020 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





